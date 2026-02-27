Borrell recuerda "el gran servicio" del emérito a España: "Gracias a eso estamos donde estamos"

La ministra de Defensa entrega el Premio Extraordinario de Defensa al exministro y alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en el Cuartel General del Ejército de Tierra, a 27 de febrero de 2026, en Madrid (España). El premio le - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha defendido el "gran servicio" que el Rey emérito hizo a España frente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero.

Así lo ha declarado a los medios tras recibir el Premio Extraordinario de Defensa 'General Gutiérrez Mellado', en la sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, en Madrid, en manos de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Aunque ha considerado que ese acto no era "el momento" para entrar en el debate político suscitado por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha planteado el retorno del emérito tras las desclasificación de los documentos del 23F, sí que dicho que "está claro que el rey en ese momento hizo un gran servicio a España, como lo hizo Gutiérrez Mellado, y que gracias a eso estamos donde estamos".

Del que fuera vicepresidente con Adolfo Súarez y se encontraba en el Congreso durante el golpe, el exministro ha restaltado que "hubiera podido perfectamente quedarse en su casa sin meterse en líos y sin embargo dejó los laureles de lado y asumió una gran responsabilidad política que más de un disgusto le costó".

En cuanto a la desclasificación, ha reconocido que no ha leído los documentos. "Supongo que la memoria de un país en algún momento tiene que hacerse pública, hay que abrirla al conocimiento de los ciudadanos para que sepamos lo que pasó", ha comentado. "Era importante hacerlo, se ha hecho y espero que extraigamos lecciones", ha remachado.