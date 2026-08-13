Los aeropuertos vascos acogen un total de 566 vuelos durante este fin de semana

Archivo - Aeropuerto de Loiu, en Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos vascos acogerán desde este viernes, 14 de agosto, hasta el domingo 16, un total de 566 operaciones, la mayoría de ellas en la terminal vizcaína de Loiu, según los datos facilitados por Aena.

En este tercer fin de semana de agosto, el Aeropuerto de Bilbao tiene programados 508 vuelos, el Aeropuerto de San Sebastián 38 y en el Aeropuerto de Vitoria 20.

En Bizkaia, este viernes será la jornada con más movimientos en Loiu, en concreto 190 operaciones. Además, habrá 151 el sábado y 167 el domingo.

En Gipuzkoa, el Aeropuerto de Hondarribia operará 14 vuelos este viernes y otros tantos el domingo, mientras que en el Álava hay programadas desde Foronda ocho operaciones el viernes y también el lunes, a las que se suman cuatro el domingo.