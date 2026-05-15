Barakaldo organiza Kayak y Big Sup para jóvenes y una salida intergeneracional a la ferrería de El Regato

El concejal de Juventud de Barakaldo, Jonathan Martín, presenta las nuevas actividades para jóvenes en el municipio vizcaíno. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Barakaldo ha organizado para las próximas semanas dos nuevas actividades dirigidas a jóvenes del municipio vizcaíno, a los que propondrá una jornada de kayak y Big Sup y una salida intergeneracional a la ferrería de El Regato.

Las propuestas, que tienen como objetivo de "fomentar el deporte, el ocio saludable y las relaciones sociales entre iguales", se enmarcan dentro del programa Gazte Training y contarán con la colaboración de Barakaldo Lagunkoia, según ha informado el Ayuntamiento.

La primera de las iniciativas será una jornada de kayak y Big Sup, dirigida a jóvenes nacidos entre 2008 y 2013. La actividad se celebrará el próximo 30 de mayo, en horario de 9.30 a 14.30 horas, con salida desde el Palacio de Justicia. Los participantes deberán acudir con la tarjeta Barik, ropa para mojar, escarpines, toalla, ropa de cambio y agua.

Además, el próximo 6 de junio se desarrollará una salida intergeneracional a la ferrería de El Regato, organizada junto a Barakaldo Lagunkoia. La actividad está dirigida a jóvenes nacidos entre 2008 y 2014 y se desarrollará entre las 9.30 y las 14.30 horas, con salida desde la plaza de El Regato.

Para participar será necesario llevar hamaiketako, agua y ropa y calzado cómodo de monte y, en el caso de los nacidos en 2014, deberán acudir acompañados de una persona adulta.

Las actividades cuentan con un total de 30 plazas, que se adjudicarán por orden de inscripción. Las inscripciones podrán realizarse de manera presencial en los Topalekus o llamando por teléfono al 94 478 95 97 en horario de mañana y al 94 478 96 41 en horario de tarde, de lunes a viernes.