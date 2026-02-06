Denuncian el "desmesurado e injustificado aumento del 175%" de la superficie a expropiar en Barakaldo por la VSF

Archivo - Embalse de Gorostiza, en Barakaldo (Bizkaia), por donde discurrirá la Variante Sur Ferroviaria - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal Pulmón Verde-Gorostiza, Barakaldo Naturala y Eguzki-Barakaldo han denunciado el "desmesurado e injustificado incremento del 175%" de la superficie a exprociar en Barakaldo para el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao - fase 1.

En un comunicado, estos colectivos han asegurado ver "con estupor" este incremento de superficie a expropiar en Barakaldo publicado en el BOE esta semana, un 175% sobre el contemplado en el Estudio Informativo sometido a información pública, para la Variante Sur Ferroviaria de Bilbao", que, a su entender, no ha sido "debidamente evaluados medioambientalmente".

Según han denunciado, a pesar de que existen dos recursos judiciales pendientes de resolverse, el interpuesto por el Ayuntamiento de Barakaldo "como respuesta a la presión social", y el de la Asociación Vecinal de Gorostiza y plataformas ecologistas, el Ministerio de Transportes, "a instancias del Gobierno vasco, a través del acuerdo de encomienda de gestión, avanza con el proceso de expropiaciones".

"El mismo Ministerio que nos está retrasando el acceso al expediente completo dejándonos en una situación de indefensión, sin poder avanzar en el proceso del contencioso-administrativo anunciado", han criticado, para denunciar que, al mismo tiempo, el Gobierno Vasco, "que a su vez encomienda al ente Euskal Trenbide Sarea, sigue adelante con la licitación de las obras".

Ante esta "carrera hacia delante" de ambas administraciones, los colectivos se han preguntado "qué es lo que va a hacer el Ayuntamiento de Barakaldo ante semejante expolio de tierras, buena parte de ellas de propiedad municipal, en el pulmón verde de Barakaldo, por el que la población transita y disfruta libremente".

La reciente publicación en el BOE del anuncio oficial que inicia el proceso de expropiaciones y ocupaciones para construir la Variante Sur Ferroviaria (VSF), tramo Río Castaños-Túnel de Basatxu, incluye la lista de parcelas afectadas en Barakaldo, especialmente en los barrios de Gorostiza y el entorno del río Castaños, Zubileta-Kastrexana, y El Regato, han explicado.

Las expropiaciones publicadas en el BOE "aumentan de forma muy notable tanto la superficie de dominio pleno como las ocupaciones temporales especto a lo previsto en el Estudio Informativo", han advertido.

En ese sentido, han explicado que si se compara la información sobre expropiaciones recogida en el Estudio Informativo - Alternativa 1 (Viaducto en Gorostiza) con las expropiaciones anunciadas en el BOE, se concluye que "se supera la duplicación de superficie a expropiar tanto en concepto de ocupación en dominio pleno, como en ocupación temporal, al tiempo que aparecen servidumbres (afectación permanente) que no aparecían en el Estudio Informativo de 2019". "En definitiva, aumentan exponencialmente los perjuicios para Barakaldo", ha asegurado.

Por todo ello, han considerado que "pelear contra esta barbaridad medioambiental, que se ha presentado falsamente como la única solución posible al transporte ferroviario de mercancías del Puerto de Bilbao, debe ser hoy más que ayer prioridad para la ciudadanía de Barakaldo y el Ayuntamiento que gestiona sus intereses".