Detenida una pareja en Barakaldo acusada de tráfico de drogas

El concejal de Seguridad Ciudadana de Barakaldo, Angle Madrazo. - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO

BILBAO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Barakaldo (Bizkaia) detuvo este pasado martes en el barrio de Rontegi a un hombre y una mujer, que son pareja, como presunta autora de un delito de tráfico de drogas, tras recibir numerosas denuncias de los vecinos.

Según ha informado el área de Seguridad Ciudada del Ayuntamiento de Barakaldo, durante los últimos meses vecinos del barrio de Rontegi habían alertado de la presencia habitual de personas merodeando en la zona. Según indicaban, estas personas supuestamente acudían al lugar para comprar droga.

A partir de esa información, la Policía Local de Barakaldo puso en marcha un dispositivo de vigilancia y control de la zona, mediante el cual pudo comprobar como, "en repetidas ocasiones, una pareja residente en el barrio de Rontegi bajaba de su domicilio, se acercaba a otras personas y, de forma discreta, intercambiaba envoltorios por dinero", han explicado desde el área de Seguridad.

Los agentes de la Policía Local interceptaron a varios de los presuntos compradores y les encontraron la sustancia que, presuntamente, acababan de adquirir.

Durante la mañana de este pasado martes, agentes de la Policía Local desarrollaron un operativo dirigido a detener a la pareja. El hombre, que cuenta con antecedentes penales, y la mujer fueron arrestados en el momento en el que, presuntamente, iban a realizar una transacción y trasladados posteriormente a dependencias policiales.

Asimismo, durante la tarde del mismo martes se realizó un registro en el domicilio en el que la Policía Local contó con la colaboración de la unidad canina de la Ertzaintza. Los detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Madrazo, que ha acudido al lugar de los hechos, ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana en la detección de este tipo de hechos, así como en la necesidad de incrementar la plantilla de la Policía Local para "realizar un trabajo preventivo en los barrios del municipio dotándoles de plantillas estables".

"Esperamos que esta actuación mejore la convivencia en el barrio, que durante estos meses se había visto alterada por la presunta venta y trapicheo de sustancias estupefacientes", ha manifestado.