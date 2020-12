Detenida la pareja del vecino de Barakaldo desaparecido en julio en relación al caso de los restos humanos de Rontegi

También ha sido arrestado un hombre, expareja de esta mujer

BILBAO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La mujer detenida en el caso de los restos humanos encontrados la pasada semana en Barakaldo (Bizkaia) es la pareja del hombre desaparecido en julio y al que correspondería el cadáver descuartizado encontrado en el monte Rontegi. También ha sido arrestado un hombre, expareja de esta mujer, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del caso.

El pasado 26 de noviembre, la Ertzaintza localizó en el monte Rontegi de Barakaldo restos de un cadáver, un hallazgo que se enmarcaba en la investigación abierta por la Policía autonómica el pasado mes de julio, tras la denuncia de desaparición de un vecino de esta localidad vizcaína.

En principio se apuntaba, desde Seguridad, a la existencia de "signos de criminalidad" en esta desaparición y, en concreto, el propio consejero, Josu Erkoreka, señalaba que esta persona desaparecida podría haber sido víctima de "una muerte violenta o asesinato".

Por ahora, no hay una confirmación oficial de que los restos encontrados pertenezcan a la persona desparecida, porque no han finalizado las pruebas de AND, aunque se sospecha que es así.

En las últimas horas se ha detenido a la pareja del desaparecido y se ha procedido a un registro en la vivienda de ambos, ubicada en Barakaldo. Junto a ella, ha sido arrestado también un hombre, que fue expareja de esta misma mujer. El caso está bajo secreto de sumario.