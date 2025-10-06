Detenida en Urretxu (Gipuzkoa) por agredir a su pareja con un arma blanca

SAN SEBASTIÁN 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Ertzaintza han detenido en la tarde de este lunes a una mujer por un presunto delito de intento de homicidio en el ámbito de la violencia doméstica, tras agredir con un arma blanca a su compañero sentimental en una vivienda de la localidad guipuzcoana de Urretxu. La víctima ha precisado de su evacuación a un centro hospitalario.

Según ha comunicado el Departamento vasco de Seguridad, pasadas las seis de la tarde la Ertzaintza ha sido informada de un altercado en un domicilio ubicado en la localidad de Urretxu. Al lugar se han desplazado patrullas en funciones de protección ciudadana de la Ertzain-etxea de Deba Urola, que han confirmado la presencia de un hombre con lesiones por arma blanca a la altura del cuello y la clavícula.

De inmediato, se han solicitado servicios sanitarios, que han asistido a la víctima, quien ha sido evacuada finalmente al Hospital Donostia, en principio en situación estable y fuera de peligro.

En base a las primeras investigaciones practicadas, tras una discusión entre una pareja, la mujer, que también se encontraba en el domicilio, habría arremetido con un arma blanca contra el hombre, causándole las citadas lesiones.

La presunta autora, de 59 años de edad, que ha sido detenida por un delito de homicidio en grado de tentativa, también presentaba algunas contusiones, al parecer, a consecuencia de golpes propinados por el hombre. Por tal motivo, a este se le han abierto diligencias como investigado por un supuesto delito de violencia de género.

La Ertzaintza continúa con las indagaciones policiales para el esclarecimiento de estos hechos.