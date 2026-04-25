Detenidas dos personas en Murcia por estafar casi 100.000 euros a un Ayuntamiento de Gipuzkoa y a un particular

Material ocupado en la operación - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una investigación conjunta entre el Servicio de Investigación Criminal Territorial de Gipuzkoa (SICTG) de la Ertzaintza y el equipo Arroba Cartagena de la Guardia Civil ha posibilitado la detención de dos personas, de 22 y 26 años, en Alhama de Murcia acusadas de delitos de estafa y de acceso ilegal a sistemas informáticos. Los sospechosos consiguieron estafar casi 100.000 euros a un Ayuntamiento de Gipuzkoa y a un empresario de la localidad murciana de Fuente Álamo mediante el método "Man in the middle".

Según ha informado el Departamento de Seguridad, en el año 2024 el Grupo de Cibercriminalidad IKERNET del SICTG de la Ertzaintza se hizo cargo de la investigación de un presunto delito de estafa mediante manipulación informática sufrida por un Ayuntamiento de Gipuzkoa.

Dicha estafa se realizó mediante la modalidad "Man in the middle", que consiste en interceptar las comunicaciones entre empresas o instituciones y hacerse con facturas que están pendientes de pago para, llegado el momento, manipularlas modificando el número de cuenta consignado en las mismas y redirigir los fondos hacia cuentas bancarias bajo el control de los estafadores.

Mediante esta metodología, los autores lograron hacerse con 41.382 euros de las arcas municipales. Además, se tuvo conocimiento que el equipo Arroba Cartagena de la Guardia Civil de Murcia estaba investigando una estafa de la misma naturaleza (Operación Marles). En este caso, la víctima era un empresario de la localidad murciana de Fuente Álamo al que los estafadores consiguieron que hiciera una disposición de más de 55.000 euros a su favor mediante el mismo proceder.

Constatadas las coincidencias existentes entre ambas investigaciones, los agentes de ambos cuerpos policiales unificaron sus líneas de trabajo y articularon una investigación conjunta orientadas a la identificación y localización de los responsables.

Los investigadores pudieron acreditar que este grupo criminal habría diseñado un complejo entramado financiero basado en la apertura de cuentas bancarias con identidades usurpadas, a través del cual hacían circular el dinero defraudado mediante movimientos continuos en cortos intervalos de tiempo, el uso de criptomonedas y apertura de cuentas en el extranjero, con el fin de dificultar al máximo la trazabilidad del rastro económico y ocultar el origen ilícito de los fondos, han explicado las mismas fuentes.

Esta instrucción culminó con cuatro registros y la detención de dos hombres en Alhama de Murcia en una operación conjunta por estafa y acceso ilegal a sistemas informáticos, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

Durante los registros se intervinieron efectos de especial relevancia como tarjetas en blanco con bandas magnéticas y chips -presuntamente destinadas a la clonación de medios de pago-, terminales de punto de venta TPV, teléfonos móviles de alta gama, así como más de 50 tarjetas SIM de diferentes operadoras telefónicas, presuntamente utilizadas bajo identidades de terceras personas, y que habrían servido como herramienta clave para la apertura fraudulenta de cuentas bancarias, dotando a este grupo de una red de identidades usurpadas con las que operar en el sistema financiero.

También se ocupó dinero en efectivo y documentación perteneciente a terceras personas, lo que evidencia la alta capacidad operativa de este grupo criminal y la sofisticación de los métodos empleados para cometer delitos de los que se les acusa.

Los dos detenidos, de 22 y 26, sido puestos a disposición de los Juzgados de Tolosa y de Cartagena encargados de la instrucción, mientras que la Ertzaintza continúa con la investigación por si se hubieran producido otros casos similares.