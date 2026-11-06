Detenido en la AP-8 en Barakaldo tras sufrir un accidente con un coche robado y dar positivo en cocaína

Archivo - Seguridad destinará 842,4 millones a perfeccionamiento y mantenimiento de Ertzaintza, 5% más, y sube un 76% Emergencias - ERTZAINTZA - Archivo

BILBAO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido esta madrugada en la autopista AP-8 en Barakaldo al conductor de un turismo robado en Getxo que circulaba en sentido contrario y que había sufrido un accidente y que, además, dio positivo en cocaína, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han comenzado a las 00.00 horas de este viernes, en la AP-8 Variante Sur Metropolitana, a la altura de la localidad de Barakaldo en sentido Cantabria.

Operarios de dicha vía han solicitado la presencia de la Ertzaintza puesto que un vehículo que circulaba en sentido contrario se había detenido en el interior de un túnel tras sufrir un accidente y su conductor se había apeado del turismo y circulaba a pie por la carretera.

Hasta el lugar han acudido recursos de la Unidad Territorial de Tráfico de Bizkaia y han identificado al conductor del turismo, un hombre de 24 años.

Los agentes intervinientes han comprobado que el vehículo no era de su propiedad, y que había sido robado horas antes en el barrio de Algorta en Getxo. El vehículo presentaba daños compatibles con la colisión de una de las barreras del túnel que los operarios habían bajado al verle circular en sentido contrario.

El implicado, sometido a las pruebas de detección de sustancias estupefacientes ha dado positivo en cocaína. Ante estos hechos, ha sido detenido acusado de un delito contra la seguridad vial después de conducir en sentido contrario y dar positivo a sustancias estupefacientes y por un delito de hurto de uso de vehículo a motor.

El arrestado, que cuenta con ocho detenciones previas por la Ertzaintza, ha sido trasladado a dependencias policiales hasta la finalización de las diligencias correspondientes.