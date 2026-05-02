Detenido en Aretxabaleta (Gipuzkoa) con 175 gramos de hachís, 18 de anfetamina, otras drogas y dos navajas

Sustancias y objetos ocupados - IREKIA

SAN SEBASTIÁN 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este pasado viernes a un hombre de 49 años en Aretxabaleta (Gipuzkoa), acusado de un delito de tráfico de drogas, al ser interceptado portando diversas sustancias estupefacientes, como 175 gramos de hachís, 48 gramos de marihuana, 18 gramos de anfetamina y otras drogas, además de estar en posesión de dos navajas y unas tijeras.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, los hechos ocurrieron minutos antes de las 16.00 horas en el barrio Belorrieta de la localidad guipuzcona. Un hombre que circulaba en un patinete eléctrico tiró a la vía un cigarro al percatarse de la presencia de la Ertzaintza. Los agentes presumieron que el cigarro podría contener sustancias estupefacientes, por lo que interceptaron al usuario del patinete.

En un registro efectuado al sospechoso, el recurso policial le localizó entre sus pertenencias alrededor de 6 gramos de cocaína, 175 gramos de hachís, 48 gramos de marihuana, 18 gramos de anfetamina, una pastilla de éxtasis, un trozo de papel con ácido lisérgico dietilamida (LSD), así como dos navajas y unas tijeras.

Ante estos hechos, el implicado, de 49 años de edad, fue detenido por un presunto delito de tráfico de drogas y conducido a dependencias policiales, donde permanecerá hasta su puesta a disposición judicial.