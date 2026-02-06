Detenido en un bar de Santurtzi con varias dosis de cocaína y hachís, una báscula y una hoja de ventas de droga

Material incautado - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo la tarde del pasado jueves en un bar de Santurtzi a un hombre de 30 años como autor de un presunto delito de tráfico de drogas tras hallar en su poder varias dosis de cocaína y hachís junto a una báscula de precisión y una hoja con anotaciones referidas a ventas de dichas sustancias realizadas anteriormente.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, agentes de la Ertzaintza en colaboración con la Policía Local se personaron en un bar de Santurtzi, al que investigaciones realizadas en las últimas semanas señalaban como posible punto de venta de sustancias estupefacientes en el marco de un dispositivo de prevención de tráfico de drogas en locales públicos.

Los agentes procedieron a identificar a las personas que en ese momento se encontraban en el interior del local, hallando entre las pertenencias de uno de los clientes seis dosis de cocaína y varios fragmentos de hachís. Junto a dicha mercancía, portaba una báscula de precisión y una hoja en con anotaciones referidas a ventas de estas sustancias estupefacientes realizadas con anterioridad a distintos consumidores.

El sospechoso, de 30 años, fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y trasladado a dependencias policiales para llevar a cabo los trámites necesarios, antes de ser presentado ante la Autoridad Judicial.