Detenido el conductor de una furgoneta en Vitoria que transportaba a once personas en su interior

Control de la Ertzaintza - IREKIA

VITORIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este sábado de madrugada al conductor de una furgoneta por un supuesto delito de tráfico ilegal de personas. El vehículo que conducía ha sido parado en un control de tráfico en las inmediaciones de la capital alavesa y en su interior viajaban doce personas.

Hacia la una y veinte de esta madrugada una furgoneta ha sido parada en un control que llevaba a cabo la Unidad de Tráfico de Araba de la Ertzaintza, en la N-622 a la altura del municipio de Vitoria-Gasteiz, según ha explicado el Departamento de Seguridad.

El vehículo estaba ocupado por el conductor y once personas más, cuando su capacidad máxima es de nueve. Una de ellas viajaba en el maletero. Ante esta situación se ha tratado de identificar a sus pasajeros, pero el único de ellos que iba documentado era el conductor, mientras que el resto manifestaban carecer de documentación.

Asimismo, han sido preguntados sobre origen, destino y propósito del viaje, ofreciendo versiones contradictorias. Ante esta situación, se ha procedido al traslado de los ocupantes de la furgoneta a la Ertzain-etxea de Vitoria-Gasteiz para su correcta identificación.

Todos son hombres con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años. A lo largo del día de hoy serán puestos a disposición de la Policía Nacional para realizar las gestiones pertinentes con Extranjería.

En el registro del vehículo se han encontrado los pasaportes de alguno de los viajeros, así como los de otras personas que no se encontraban en el lugar. Por su parte, el conductor de la furgoneta, de 36 años de edad, ha sido detenido por un presunto delito de tráfico ilegal de personas y será presentado ante la autoridad judicial cuando se finalicen las diligencias policiales.