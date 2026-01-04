Detenido un empleado de una tienda de golosinas de Oñati por tráfico de drogas

Archivo - Agente de la Ertzaintza - IREKIA - Archivo

BILBAO 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido al empleado de una tienda de golosinas de Oñati (Gipuzkoa) por tráfico y consumo de sustancias estupefacientes. El arrestado llegó a ofrecer droga a un agente de la Ertzaintza que entró en el establecimiento, donde se aprehendieron 190 gramos de cocaína, 100 gramos de hachís, así como 11.825 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Agentes de la Policía Autónoma establecieron este sábado a la noche un dispositivo de vigilancia y control ante las sospechas de que en el interior de una tienda de golosinas del centro de Oñati se estuviera traficando con sustancias estupefacientes.

Los agentes pudieron comprobar cómo el empleado del local vendía droga a los clientes, ya que fue sorprendido cuando ofreció sustancias a una agente de la Ertzaintza que había entrado a su establecimiento.

Ante esta evidencia, los recursos policiales accedieron al establecimiento y procedieron a un registro del interior, localizando, dos cajas con 39 monodosis y dos bolsas de cocaína con un peso de 190 gramos, una placa prensada de hachís de 100 gramos de peso, una balanza de precisión y diversos utensilios para la distribución de las sustancias, así como 11.825 euros.

Los agentes procedieron al arresto del empleado del establecimiento, un hombre de 34 años de edad, que fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza para realizar las correspondientes diligencias policiales. Una vez finalizadas, será puesto a disposición judicial en las próximas horas.