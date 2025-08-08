Detenido en Irun (Gipuzkoa) el presunto autor de ocho robos con fuerza en casas habitadas

SAN SEBASTIÁN 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido este pasado miércoles en Irun (Gipuzkoa) al presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda, mientras sus moradores se encontraban en el interior, ocurrido el día 3 de este mes de agosto. También se le han abierto diligencias como investigado por otros siete hechos similares ocurridos durante las últimas semanas.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la Ertzaintza, a través de diversas denuncias, tuvo conocimiento de que durante las últimas semanas se habían producido varios robos con fuerza en diferentes viviendas unifamiliares de la ciudad fronteriza.

La mayoría de estos robos se habían producido estando los moradores durmiendo en su interior. En los mismos se había sustraído diversos objetos como prendas de vestir, un teléfono móvil y una bicicleta.

Tras las correspondientes investigaciones policiales, los agentes consiguieron esclarecer que los robos se habían producido mediante la modalidad de escalo y que el autor de los hechos había sido un hombre de 23 años con diferentes antecedentes policiales.

Al acudir a identificar e informar de las diligencias que se le habían abierto como investigado a esta persona, los ertzainas le encontraron objetos sustraídos durante el robo con fuerza ocurrido el día 3 de agosto y las vestimentas utilizadas para cometer ese robo.

Por ello, fue detenido por un presunto delito de robo con fuerza en casa habitada y le informaron de la apertura de las diligencias como investigado por otros siete hechos de las mismas características.

El arrestado fue conducido a las dependencias de la comisaría de la Ertzaintza de Irun para realizar las correspondientes diligencias policiales y ha sido puesto a disposición judicial este viernes.