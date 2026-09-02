Detenido un joven de 19 años en Vitoria-Gasteiz por robo y agresión sexual a una chica de 18

Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS

VITORIA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha sido detenido por la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz como resultado de una investigación llevada a cabo en relación a una denuncia por robo con violencia y agresión sexual interpuesta por una joven el pasado mes de julio. Otro menor, de 17 años, ha resultado investigado por su posible implicación en los hechos.

A comienzos del pasado mes de julio, la Ertzaintza tuvo conocimiento de que una joven de 18 años había sido abordada en la calle por unos individuos cuando regresaba de madrugada a su domicilio en Vitoria-Gasteiz.

Al parecer, uno de ellos había comenzado a realizarle tocamientos, logrando, mientras ella trataba de zafarse, sustraerle el teléfono y el dinero que portaba para después salir huyendo, según ha informado la Ertzaintza en un comunicado.

La Ertzaintza puso en marcha la correspondiente investigación y, como resultado de las indagaciones realizadas, se pudo identificar a un hombre de 19 años.

Una vez realizadas las comprobaciones necesarias en la mañana de este pasado martes, se procedió a la detención del sospechoso, acusado de sendos delitos de robo con violencia y agresión sexual.

Una vez finalizadas los trámites necesarios en dependencias policiales el arrestado será presentado ante la Autoridad Judicial. Asimismo, se han abierto diligencias como investigado por su presunta implicación en el suceso a un menor de 17 años de edad.