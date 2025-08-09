Detenido un menor e investigados diez jóvenes más por los incidentes registrados en julio en Azpeitia

Agentes fueron increpados y agredidos tras identificar y sancionar a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano

La investigación abierta por la Ertzaintza tras los incidentes registrados el pasado 20 de julio en la localidad guipuzcoana de Azpeitia se ha saldado, hasta el momento, con un menor de 16 años detenido y diez jóvenes más investigados, en función de los datos ofrecidos este sábado por el departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

Según ha recordado, los "graves incidentes" tuvieron lugar en la madrugada del 20 de julio después de que una patrulla de la Ertzaintza identificara a un joven por realizar una pintada en el mobiliario urbano y se procediera a proponerle una sanción por deslucimiento de bienes públicos.

Poco más tarde, un grupo numeroso de jóvenes "se presentó en las dependencias de la Policía Local e increpó y agredió a los agentes". Patrullas de la Ertzaintza acudieron en su apoyo y tuvieron que intervenir para tratar de reconducir la situación. Como consecuencia de estos altercados dos ertzainas resultaron heridos, ha explicado la Consejería.

INVESTIGACIÓN ABIERTA

La Ertzaintza inició una investigación por estos hechos, fruto de la cual un menor de 16 años ha sido detenido, quedando en libertad tras realizarse las diligencias policiales necesarias, y se han abierto diligencias a diez jóvenes como investigados. A todos ellos se les imputa un delito de desórdenes públicos y atentado contra agentes de la autoridad.

La investigación sigue abierta y no se descarta que más personas sean detenidas o investigadas por su implicación en estos desórdenes públicos.