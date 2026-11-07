Detenido un reincidente en Bilbao por robar en una farmacia a la que accedió forzando la puerta

Archivo - Furgoneta de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido la madrugada de este sábado a un hombre de 33 años acusado de perpetrar un robo en una farmacia a la que ha accedido forzando una de sus puertas. El mismo hombre ha sido detenido hasta en 13 ocasiones por su implicación en diferentes actos delictivos principalmente contra la propiedad.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos han tenido lugar poco antes de las cinco de la madrugada. La Ertzaintza ha sido alertada de la posible presencia de un hombre encapuchado en el interior de una farmacia situada en la capital vizcaína, cuya alarma de intrusión se había activado instantes antes.

De inmediato una dotación policial que realizaba labores de protección ciudadana por la zona se ha aproximado al lugar, pudiendo comprobar que la persiana y una puerta de la misma estaban forzadas. Al mismo tiempo los agentes han constatado que el interior del local se encontraba revuelto y la caja registradora sacada de su ubicación y tirada en el suelo.

Ante esta situación la patrulla ha procedido a realizar una inspección, identificando en las inmediaciones a un hombre de 33 años, arrestado con anterioridad en 13 ocasiones por su implicación en diferentes actos delictivos principalmente contra la propiedad. Tras verificar que, según ha señalado Seguridad, se trataba del autor de los hechos, el sospechoso ha sido detenido acusado de un presunto delito de robo con fuerza.

El hombre ha sido trasladado a dependencias policiales con el fin de realizar los trámites pertinentes, para luego ser presentado ante la Autoridad Judicial.