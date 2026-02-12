Detenido el responsable de un local hostelero de Portugalete en posesión de 134 gramos de hachís

Cojín en el que se ocultó la droga - GUARDIA CIVIL

BILBAO 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable de un local hostelero de Portugalete (Bizkaia) ha sido detenido por la Guardia civil acusado de tráfico de drogas tras hallar en distintas dependencias del establecimiento más de 134 gramos de resina de hachís.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, guardias civiles de las Patrullas Fiscales y de Fronteras de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia, realizaron, el pasado 31 de enero, una inspección administrativa en materia de prevención del fraude fiscal y del contrabando de labores del tabaco en un establecimiento hostelero situado en la localidad vizcaína de Portugalete.

Durante la inspección, los agentes identificaron a un varón que manifestó ser el encargado del local, y que posteriormente se constató que se encontraba en situación irregular en el país.

En el registro de la cocina del establecimiento, los agentes observaron que, entre los cojines de un sofá, sobresalía una báscula de precisión portátil. Tras una inspección superficial del mobiliario, se localizaron, ocultas entre los cojines, varias porciones de una sustancia resinosa, así como una bolsa con restos de sustancia vegetal, posiblemente estupefacientes.

En una chaqueta colgada en un perchero próximo al sofá, hallaron una placa envuelta en film transparente de sustancia resinosa, junto a una navaja con restos adheridos de la misma sustancia. Además, sobre la encimera de la cocina, se localizó una bolsa de plástico con polvo de color marrón claro, con un peso aproximado de 24 gramos.

El peso conjunto de todas las sustancias intervenidas, incluido el envoltorio, ascendía a 134,3 gramos, por lo que los guardias civiles detuvieron al sospechoso como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Durante la inspección administrativa, los agentes comprobaron que el local disponía de máquina expendedora de tabaco, si bien no hallaron la documentación relativa a la autorización ni los justificantes de adquisición de labores de tabaco correspondientes al último año. Según explicó el detenido, esas gestiones dependían del titular del establecimiento, con el que no fue posible contactar. Por ello, se levantaron también actas por infracciones administrativas en materia de labores del tabaco.

Además, los agentes constataron la existencia de una estancia habilitada para fumar, dotada de ceniceros y con abundantes colillas en el suelo, pese a que el local se encontraba abierto al público. El detenido fue puesto a disposición judicial.