Detenidos dos miembros de un grupo dedicado a robos con violencia en pisos donde se ejercía la prostitución - ERTZAINTZA

SAN SEBASTIÁN, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un operativo conjunto entre la Ertzaintza y la Policía Nacional ha permitido la detención de dos hombres implicados en la comisión de robos con violencia en viviendas donde las víctimas ejercían la prostitución. Una de las afectadas, víctima de un robo el pasado noviembre en San Sebastián, tuvo que ser intervenida quirúrgicamente a consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación se inició a principios del mes de noviembre del pasado año en San Sebastián, a raíz de la denuncia de dos mujeres en dependencias de la Ertzaintza tras haber sido víctimas de un robo con violencia en la vivienda en la que residían.

Según han informado la Ertzaintza y la Policía Nacional, al parecer, un individuo había contactado con ellas para realizar un servicio sexual y, una vez en la vivienda, simuló bajar a por una botella de vino. Nada más abrir la puerta, otros dos hombres encapuchados que estaban esperando en el rellano accedieron al interior.

Una vez dentro, maniataron y amordazaron a las mujeres, las amenazaron con un arma de fuego y las agredieron violentamente, logrando sustraerles todo el dinero, su documentación, teléfonos móviles, joyas y otros objetos personales.

Debido a las lesiones sufridas, las víctimas fueron evacuadas a un hospital para recibir asistencia médica y una de ellas tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una fractura en la mandíbula.

FERROL, GIJÓN Y VALLADOLID

En el marco de la investigación, se detectaron hechos similares durante el mes de noviembre en Ferrol, Gijón y Valladolid. En todos los casos los robos eran cometidos en apartamentos donde mujeres ejercían la prostitución, sufriendo estas en todos los casos una violencia "gratuita y desmedida" por parte de los ahora detenidos.

Al parecer los autores podrían haber viajado a Vigo con el fin de contratar servicios sexuales con otra mujer y cometer un delito similar, y se estableció un equipo conjunto de investigación con Policía Nacional, bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CITCO).

La investigación ha permitido destapar una estructura criminal especializada en realizar asaltos a mujeres vulnerables, la mayoría de origen latinoamericano que ejercen la prostitución en viviendas particulares o locales.

Así, se consiguió identificar y localizar a dos de los autores que fueron detenidos en A Coruña y Zaragoza por su implicación en los hechos. Con la autorización judicial pertinente, se procedió a la entrada y registro de sus respectivas viviendas donde, se localizaron numerosos objetos sustraídos a las víctimas.

Asimismo, en uno de los domicilios, se encontraron sustancias estupefacientes, por lo que se han instruido nuevas diligencias por un delito contra la salud pública. Los objetos sustraídos serán restituidos a las víctimas y se continúa con la investigación por si pudiera haber nuevas víctimas de hechos similares que no hayan sido denunciados y, tratar así de localizar al tercer autor implicado.

Los dos detenidos, de 29 y 33 años fueron puestos a disposición judicial, y se ha decretado prisión para uno de los arrestados y libertad con cargos para el otro.