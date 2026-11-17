Comisaria de la Ertzaintza en Vitoria-Gasteiz - ERTZAINTZA

VITORIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo durante la tarde de este pasado lunes en la capital alavesa a tres hombres, de 21, 44 y 47 años de edad, quienes, tras intentar perpetrar un robo en una vivienda, entraron en el Palacio de Ajuria Enea en su huida.

Según ha trasladado la Ertzaintza, al verse sorprendidos por su propietaria, se dieron a la fuga accediendo en la huida al recinto del Palacio de Ajuria Enea, donde uno de ellos fue interceptado por los agentes que realizaban labores de seguridad en el mismo y los otros dos, minutos más tarde en otro punto de la ciudad.

Alrededor de las cinco y media de la tarde, agentes de la Ertzaintza que realizan labores de seguridad en Ajuria Enea detectaron a unos desconocidos accediendo al interior del recinto, los cuales, al tratar de darles el alto, emprendieron la huida. Uno de ellos pudo ser interceptado, mientras sus acompañantes se dieron a la fuga saltando hacia el exterior por encima del vallado perimetral.

El sospechoso fue identificado y, al mismo tiempo, se pudo averiguar que tres hombres de características similares a las de estos habían tratado de robar poco antes en una vivienda colindante, desistiendo al verse sorprendidos por su propietaria y accediendo en la huida al palacio.

Tras realizar las verificaciones necesarias, el hombre retenido en la residencia del lehendakari fue detenido como autor de un presunto delito de robo en vivienda en grado de tentativa.

Las investigaciones realizadas posibilitaron el arresto, poco después, de sus dos cómplices, cuando salían del establecimiento hotelero donde habían estado alojados. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes, los detenidos serán puestos a disposición judicial.