Detienen a dos personas e investigan a otra por tráfico de medicamentos en Usurbil (Gipuzkoa)

Medicamentos incautados - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

SAN SEBASTIÁN 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo el pasado viernes a dos personas, de 24 y 54 años, en Usurbil (Gipuzkoa) como presuntas autoras de un delito de tráfico ilegal medicamentos, al incautarles más de 52.000 sobres de un conocido fármaco. Además, se investiga al responsable de un establecimiento farmacéutico, un hombre de 41 años, como presunto facilitador del producto.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, en la madrugada de este pasado viernes agentes de la Ertzaintza localizaron junto a unos garajes en Usurbil una furgoneta e identificaron a su conductor, que supuestamente había acudido a recoger una carga para su transporte, al parecer, a otra comunidad fuera de Euskadi.

Los agentes comprobaron que en el interior había seis bolsas de gran tamaño, que contenían otras bolsas llenas de sobres de un conocido medicamento, con aproximadamente 20.000 sobres.

Seguidamente, los recursos policiales identificaron al hombre que, presuntamente, había facilitado esa mercancía al conductor de la furgoneta, y que sería quien conseguía el medicamento en Gipuzkoa para después venderlo y sacarlo fuera del circuito legal. Los dos varones identificados en Usurbil, uno de 24 años y el otro de 54, fueron detenidos por un presunto delito contra la salud pública.

El mismo viernes, agentes de investigación y de Protección Ciudadana accedieron con autorización a un trastero en Usurbil, donde se localizaron 22 cajas de cartón, que contenían, cada una, 72 cajetillas del medicamento de 20 unidades, en total 31.680 sobres. La Policía Municipal de Usurbil, por su parte, entregó a la Ertzaintza otra caja de medicamento, unos 830 sobres con el mismo número de lote, localizados también durante las averiguaciones policiales.

La Ertzaintza ha realizado gestiones de investigación sobre la procedencia del medicamento en colaboración con la Distribuidora Farmacéutica Guipuzcoana, búsqueda que permitió una farmacia de una localidad de Gipuzkoa que en los dos últimos años había realizado grandes pedidos del citado producto.

Probablemente, el responsable de este establecimiento, de 41 años, era quien facilitaba el fármaco a la persona que lo almacenaba en Usurbil, por lo que se encuentra en calidad de investigado en las diligencias del atestado policial.

Las investigaciones de la Ertzaintza continúan abiertas, mientras que los dos detenidos serán puestos este domingo a disposición del Juzgado de Guardia de Donostia / San Sebastián.