Diputación de Bizkaia condena el "asesinato machista" en Barakaldo y llama a los ciudadanos a mostrar su rechazo

BILBAO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Bizkaia ha mostrado su más "absoluta repulsa y condena" por el "asesinato machista" ocurrido este pasado domingo en Barakaldo (Bizkaia), una vez confirmado oficialmente que la muerte de la mujer se produjo en un contexto de violencia contra las mujeres, y ha llamado a la ciudadanía a manifestar su rechazo.

Un varón, de 27 años, fue detenido esta pasada noche por su presunta relación con la muerte violenta, según los resultados de la autopsia, de una mujer de 54 años, que fue encontrada sin vida en el interior de su vivienda por sus familiares.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia se han sumado a la concentración de condena convocada por el Ayuntamiento de Barakaldo para este martes, a las 12.00 horas, en la Herriko Plaza, y han invitado a la ciudadanía a acudir y participar en "este acto de rechazo frente a este crimen machista y esta grave vulneración de los derechos humanos".

Asimismo, ha reiterado su apuesta por "erradicar cualquier forma de violencia contra las mujeres, incluidos los desprecios, humillaciones y conductas denigrantes y, por supuesto, también la máxima expresión de esa violencia: el asesinato machista".

"Es preciso combatir los abusos del machismo en todos los ámbitos, desde el privado hasta el público, porque la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres no son negociables", ha advertido.

Desde la Diputación Foral de Bizkaia han mostrado también sus condolencias a los familiares, amistades y personas allegadas a la mujer asesinada, poniendo a su disposición todos sus servicios de atención, acompañamiento y apoyo a las víctimas.

Desde el año 2004 hasta hoy, 38 mujeres han sido asesinadas en Bizkaia como consecuencia de la violencia machista, cifra a la que se suma el asesinato ocurrido ayer, lo que pone de manifiesto "la persistencia de una violencia estructural que exige una respuesta firme y sostenida desde todas las instituciones y desde el conjunto de la sociedad", ha subrayado la Diputación.