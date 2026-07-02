Dos detenidos en Barakaldo y Alonsotegi con drogas valoradas en el mercado ilegal en 384.000 euros

Drogas y material incautado. - ERTZAINTZA

BILBAO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, de 36 y 43 años de edad, fueron detenidos este pasado martes en las localidades vizcaínas de Barakaldo y Alonsotegi, con diversas cantidades de speed, ketamina, cocaína, MDMA Cristal y hachís, así como diverso material para la elaboración de sustancias estupefacientes, todo ello valorado en el mercado ilegal en 384.000 euros, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Una investigación comenzada a principios del mes de junio por parte del grupo de drogas de la comisaría de Sestao concluyó este pasado martes con la detención de dos hombres que, supuestamente, usaban un local del barrio de Burtzeña de Barakaldo para almacenar droga.

Una vez se inició la investigación, se constató que la lonja estaba siendo utilizada para algún ilícito ya que los hombres, bajando la persiana, ocultaban lo que se hacía en el interior, accedían con material que podía ser utilizado para fabricar sustancias estupefacientes y ambos acudían al lugar acompañados de diferentes personas.

Ante tales evidencias, el pasado martes se inició un operativo a fin de detener a ambos sospechosos. El primero de ellos, un hombre de 36 años, fue interceptado mientras circulaba en un vehículo por el barrio Arbuio de Alonsotegi. En el interior del coche había dos envoltorios con droga.

El segundo, un hombre de 43 años, al detectar presencia policial en inmediaciones del local de Burtzeña, emprendió la huida con su coche, pero una patrulla consiguió cortarle el paso. En el interior del vehículo portaba 11 kilos de speed. Ambos fueron detenidos acusados de un delito de tráfico de drogas.

Posteriormente se realizó un registro en el interior del local. Como resultado del mismo y de lo encontrado en ambos vehículos de los detenidos, en total han sido ocupados 12,15 kilos de sulfato de anfetamina o speed, 188 gramos de ketamina, 92 gramos de cocaína, 456 gramos de MDMA o Cristal, 4,82 kilos de hachís y diverso material para la elaboración de sustancias estupefacientes. El valor total en el mercado se estima en 384.000 euros.

Los detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las pertinentes diligencias y, una vez finalizadas, serán puestos a disposición judicial.