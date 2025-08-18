La Ertzaintza detiene en San Sebastián a tres jóvenes por hurto de móviles y recupera seis teléfonos sustraídos

SAN SEBASTIÁN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza ha detenido en San Sebastián a tres jóvenes como presuntos autores de diversos robos de teléfonos móviles a varias personas y ha recuperado seis terminales, algunos de los cuales ya han sido devueltos a sus propietarios.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, las detenciones se practicaron a primera hora de este pasado domingo. Patrullas de Protección Ciudadana de la comisaría de la capital guipuzcoana identificaron en el Paseo de La Concha a un joven, que portaba tres teléfonos móviles entre sus pertenencias.

Los agentes comprobaron que, al menos, dos de los terminales habían sido sustraídos durante la madrugada en San Sebastián, por lo que procedieron a la detención del presunto autor de los hurtos.

Seguidamente, se practicaron otras dos detenciones más en la Alameda del Boulevard por sustracciones de móviles. Una patrulla no uniformada observó cómo un varón hurtaba el teléfono a una persona que se encontraba en la parada del autobús, mientras otro autor vigilaba en las inmediaciones.

Los ertzainas detuvieron al primero en posesión del móvil sustraído, pero el segundo salió corriendo del lugar, golpeando a un ciudadano que se interpuso en su camino, cayendo ambos al suelo.

Este segundo presunto autor se resistió ante los agentes, que observaron como trataba de ocultar dos teléfonos móviles más, presuntamente también sustraídos. Esta persona fue detenida por hurto y además por resistencia a la autoridad.

Los detenidos, dos de 25 años y otro de 22, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia en San Sebastián, y la Ertzaintza continúa con las investigaciones para tratar de determinar el origen de todos los teléfonos móviles y proceder a la devolución de los mismos a sus legítimos propietarios.