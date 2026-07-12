Fallece un hombre de 33 años en Errenteria (Gipuzkoa) por heridas de arma blanca y detienen al presunto autor

Archivo - Vehículo de la Ertzaintza - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años de edad ha fallecido este sábado por la mañana en la localidad gipuzkoana de Errenteria fruto de un apuñalamiento en el pecho. La Ertzaintza ha detenido por estos hechos a un joven de 23 años como presunto autor del homicidio, según ha informado el Departamento de Seguridad.

Los hechos han sucedido poco después de las nueve de la mañana en el barrio de Kaputxinos de Errenteria. Según el aviso, una persona yacía en el suelo tras haber sufrido un apuñalamiento en las inmediaciones de un establecimiento hostelero.

Inmediatamente se ha movilizado una ambulancia urgente y recursos de la Ertzaintza, que han localizado en el lugar a la víctima, al supuesto agresor y a testigos de lo ocurrido. Los agentes han identificado y detenido al presunto autor, de 23 años, que había dejado allí mismo el arma blanca utilizada.

Los sanitarios han realizado labores de reanimación a la víctima, un hombre de 33 años, sin embargo, el médico solo ha podido confirmar el fallecimiento de la persona. La Ertzaintza está investigando las circunstancias del homicidio, mientras, la zona del suceso permanece acordonada.