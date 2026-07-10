Ingresa en prisión un hombre y otro es detenido en Barakaldo en posesión de más de dos kilos de cocaína

Cocaína incautada - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

BILBAO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza detuvo este jueves en la localidad vizcaína de Barakaldo a dos hombres, de 26 y 32 años, que fueron observados en actitud sospechosa en un aparcamiento y a los que se les encontraron mas de dos kilos de cocaína que llevaban en su vehículo. El hombre de 32 años ha ingresado en prisión por orden judicial.

Los hechos ocurrieron el jueves, sobre las once y media de la mañana en un parking del municipio de Barakaldo, ha informado el Departamento de Seguridad.

Una patrulla no uniformada de la Ertzaintza observó a dos hombres en actitud sospechosa y vigilante. Vieron como uno de ellos se montaba en un vehículo y, pocos minutos después, lo hacía el otro portando una mochila.

Cuando los dos hombres arrancaron su automóvil los agentes se acercaron a ellos y procedieron a identificarles y a realizar un registro del coche con la ayuda de una patrulla de la Policía Local de Barakaldo que se encontraba en inmediaciones.

Los agentes observaron como en la parte trasera del vehículo se encontraba la mochila con la que habían visto montarse a uno de ellos, en su interior encontraron dos paquetes de cocaína de unos 2,3 kilos de peso en total. A uno de estos varones también le encontraron 550 euros en metálico que portaba encima.

Ante estos hechos, procedieron a la detención de los dos hombres, de 26 y 32 años, por sendos delitos de tráfico de drogas. Los detenidos fueron conducidos a dependencias policiales para realizar las diligencias pertinentes y puestos a disposición judicial, donde se ha decretó el ingreso en prisión del hombre de 32 años.