Ingresa en prisión el presunto autor de un apuñalamiento a un hombre en su domicilio de Ordizia (Gipuzkoa) en agosto

SAN SEBASTIÁN 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor del apuñalamiento a un hombre en un domicilio particular de Ordizia (Gipuzkoa), ocurrido el pasado mes de agosto, fue detenido el domingo por la noche y, tras ser puesto a disposición judicial, ha ingresado en la prisión donostiarra de Martutene.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, los hechos que han motivado la detención de un hombre de 49 años tuvieron lugar el pasado mes de agosto en un domicilio particular de la localidad guipuzcoana de Ordizia, donde el arrestado y la víctima forcejearon por la apropiación indebida de un teléfono móvil.

El agresor sacó un cuchillo y asestó una puñalada en el abdomen a la víctima, llevándose su teléfono móvil. Tras ser alertados los servicios de emergencia, los sanitarios evacuaron al herido a un centro hospitalario con una fuerte hemorragia.

Mientras tanto, los agentes trasladados al lugar de los hechos iniciaron las pesquisas y la investigación permitió identificar y localizar al autor del apuñalamiento este pasado domingo por la noche en Ordizia.

Esta persona opuso total resistencia, propinando golpes y patadas a los agentes que intervinieron en su detención y al vehículo policial en el que fue trasladado a dependencias policiales, acusado de un delito de lesiones con arma blanca.

Tras las diligencias oportunas, el detenido, con un extenso historial delictivo, fue puesto a disposición judicial, y el Juez de Guardia ha decretado su ingreso en prisión.