Les intervienen 100 gramos de cocaína y joyas de procedencia desconocida cuando eran desalojados de un casa de Barakaldo

BILBAO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han sido detenidos, tras su desalojo de una vivienda en Barakaldo (Bizkaia), acusados traficar con cocaína, hachís y éxtasis, al encontrar en su poder 100 gramos de cocaína, 140 gramos de hachís, ocho pastillas de éxtasis, así como joyas de procedencia desconocida.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, agentes de la Policía Local y de la Ertzaintza participaron, durante la mañana de este pasado martes, en un alzamiento en una vivienda de Barakaldo, ordenado por un Juzgado de Primera Instancia de esta localidad.

Durante el desalojo, los policías hallaron material supuestamente destinado a la distribución y venta de sustancias estupefacientes. Además, una agente de la Policía Local detectó indicios de que la pareja que residía en el piso podía ocultar droga entre sus pertenencias.

En una maleta de la mujer se localizaron 100 gramos de cocaína, 140 gramos de hachís, ocho pastillas de éxtasis y material para su distribución. Ante estas evidencias se procedió al arresto de los dos sospechosos.

En la maleta también se encontraron varias joyas de las que no supieron dar justificación de su procedencia, por lo que se investiga su posible origen ilícito.

Ambos detenidos, el hombre de 34 y la mujer de 28 años de edad, serán puestos a disposición judicial cuando se finalicen las diligencias policiales pertinentes.