Liberan en Getxo (Bizkaia) a tres jóvenes que ejercían la prostitución en condiciones "abusivas"

Archivo - La Unidad de Violencia sobre la Mujer e Igualdad de la Ertzaintza acompaña a la víctima al juzgado en trámites iniciales - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y la Policía Municipal de Getxo han liberado en esta localidad vizcaína a tres jóvenes de procedencia latinoamericana en situación de vulnerabilidad extrema, las cuales estaban ejerciendo la prostitución en condiciones "abusivas", hacinadas todas ellas en una habitación de escasos 3,5 m2 y sin libertad de movimiento.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, como resultado de una investigación puesta en marcha en septiembre del pasado año por parte de la Ertzain-etxea de Getxo, este pasado viernes agentes de la propia comisaría, en colaboración de la Jefatura de Coordinación de Ciberseguridad y la Unidad Canina de la Ertzaintza, y con el apoyo de la Policía Local de esta población, detuvieron a dos mujeres de 36 y 27 años como presuntas autoras de sendos delitos de prostitución coactiva, tráfico de drogas y venta de fármacos sin autorización.

En el transcurso del operativo se ha liberado y dado cobertura asistencial a tres jóvenes que ejercían la prostitución y que estaban controladas las 24 horas del día en persona por una de las detenidas, así como por una cámara de grabación de imagen y sonido situada en el interior de la vivienda.

Se ha constatado que las víctimas debían entregar el 50% de lo recaudado por sus servicios sexuales a las arrestadas y, dentro del control ejercido por estas, tan solo podían abandonar la vivienda dos horas al día, teniendo que estar siempre disponibles ante la eventual presencia de un cliente.

Por otro lado, las dos personas detenidas también se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes y fármacos para combatir la disfunción eréctil, a los hombres que iban a consumir los servicios de prostitución. Las arrestadas, de 36 y 27 años, han sido puestas este sábado a disposición judicial.