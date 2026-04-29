La línea C1 de Cercanías Bilbao registra retrasos por el robo de cable entre las estaciones de Lutxana y Zorrorroza

Adif ha reparado la avería registrada en Arrigorriaga que ha obligado a interrumpir la circulación entre Ugao-Miraballes y Bidebieta

Europa Press País Vasco
Publicado: miércoles, 29 abril 2026 9:44
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BILBAO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La línea C1 de Cercanías Renfe Bilbao-Santurtzi está registrando retrasos por una incidencia que afecta a la señalización, provocada por robo de cable, entre Lutxana-Barakaldo y Zorrotza.

Según ha informado Adif, se está trabajando para solventar la incidencia a la mayor brevedad posible para poder prestar el servicio con normalidad.

Además, a las 9.25 horas de este miércoles Adif ha reparado la avería registrada en la estación de Arrigorriaga a primera hora en la línea C3 de Cercanías que une Bilbao con Orduña, que ha tenido que ser interrumpida esta mañana entre las estaciones de Ugao-Miraballes y Bidebieta.

En el marco de los trabajos de renovación de los enclavamientos e instalaciones que está realizando Adif, se ha producido un problema en la infraestuctura en Arrigorriaga, que ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes entre Ugao-Miraballes y Bidebieta y Renfe ha establecido un plan alternativo de transportes en autobús.

La avería ha quedado solucionada a las 9.25 horas de este miércoles y, según ha informado Renfe, una vez subsanada la avería, los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso habituales progresivamente.

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