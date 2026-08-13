Osakidetza atiende a 58 personas en todo Euskadi con dolencias oculares con sintomatología leve

Ecipse solar - Michael Kappeler/dpa

SAN SEBASTIÁN 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Osakidetza ha atendido a 58 personas en todo Euskadi con dolencias oculares con sintomatología leve, 22 de ellas en atención primaria y y 36 en hospitalaria hasta este pasado miércoles a las 12 de la noche, por cuestiones relacionadas por el eclipse.

La Jefa de Sección de Urgencias en el Hospital Universitario Donostia, Oihana Ormazabal, ha hecho este jueves un balance de la atención generada con motivo del eclipse en las urgencias de Euskadi.

Según ha explicado, en las urgencias del hospital donostiarra, hasta las doce de la noche de este pasado miércoles, en urgencias, no realizaron ninguna atención como consecuencia del eclipse. En el caso de Osakidetza en Euskadi, en atención primaria ase asitió a algo más de 20 personas y en lasatenciones hospitalarias algo más de 30.

Ormazabal ha señalado que ha sido "patología leve y no hay ninguna lesión grave que se le pueda atribuir al eclipse de ayer". Además, ha destacado que las atenciones "no han interferido nada en la actividad habitual" y no ha habido "nada importante".

ALTERACIÓN VISUAL

En cuanto a la sintomatología, ha apuntado que los pacientes han referido "alguna alteración visual, gente que consulta porque nos han protegido bien, pero no hay nada que se pueda decir que es atribuible al eclipse".

La Jefa de Sección de Urgencias ha incidido, en esa línea, en que los próximos días pueden darse casos de personas con "síntomas", y puedan experimentarse hasta los 30 días siguientes.

De este modo, ha detallado que la gente "tiene que vigilar que no tiene ningún síntoma visual, que no tiene una mancha central, que las líneas las ve rectas, que no tiene ningún destello, ninguna luminosidad diferente". "Si le pasa algo así, tendría que consultar con nosotros", ha aconsejado.

CONCIENCIACIÓN

Oihana Ormazabal ha considerado que la ciudadanía ha estado concienciada porque "ha habido mucha información y tampoco está mal el exceso de información para esto". "pero yo creo que la gente lo habrá hecho bien", ha apostillado.

Finalmente, ha recordado que el servicio de oftalmología de Osakidetza "está bien dotado y están preparados para lo que tengan que atender" en caso de que nuevos pacientes deban acudir en los próximos días por dolencias visuales que atribuyen al eclipse.