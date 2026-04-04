Permanece ingresado en Cruces el hombre que amenazó con un cuchillo a la policía y recibió un disparo para ser reducido

Archivo - Exterior del hospital de Cruces, a 29 de septiembre de 2024. - David de Haro - Europa Press - Archivo

BILBAO 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre arrestado este pasado viernes en Barakaldo (Bizkaia), tras amenazar con un arma blanca a agentes locales, que le tuvieron que disparar en la pierna para ser reducido, permanece este sábado ingresado en el hospital de Crudes en calidad de detenido, según ha confirmado la Ertzaintza a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las ocho menos veinte de la tarde de este viernes cuando agentes de la Policía Local de Barakaldo se personaron en un establecimiento comercial del barrio de El Carmen al haber sido alertados de que se estaba produciendo un robo con violencia.

A su llegada al exterior del establecimiento, los agentes de la Policía Local han visto como un hombre esgrimía un cuchillo, con el que les amenazaba e intentaron que depusiera su actitud, teniendo que hacer uso de la pistola táser.

Seguridad ha informado de que el hombre persistió en su actitud con el arma blanca y arremetió contra los agentes, por lo que tuvo que ser reducido mediante un disparo en una pierna por parte de uno de los policías.

El agresor, de 61 años y con múltiples antecedentes por hechos similares, fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios y trasladado, estable y fuera de peligro, al Hospital de Cruces.

Este sábado el hombre continuaba ingresado en el hospital de Cruces, donde permanece en calidad de detenido por los delitos de robo con violencia y atentado a agentes de la autoridad. La Ertzaintza se ha hecho cargo del incidente.