Una persona detenida y otra investigada en un control de drogas y armas blancas junto a un local de ocio en Vitoria

VITORIA, 28 Feb.

La Ertzaintza ha detenido a una persona e investigado a otra por delitos contra la salud pública en un control preventivo realizado en el entorno de un local de ocio nocturno en Vitoria-Gasteiz, en el que se ha identificado a 39 personas y se ha abierto once propuestas de sanción por tenencia de sustancias estupefacientes y otras dos por tenencia de armas blancas, según ha informado el Departamento de Seguridad del gobierno vasco.

La Ertzaintza ha llevado a cabo en la madrugada de este sábado un control preventivo de drogas y armas blancas en el entorno de un local de ocio nocturno del Casco Viejo de la capital alavesa, durante el que se ha identificado a 39 personas.

Los agentes han requisado tres armas blancas y han abierto once propuestas de sanción por infracciones a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOPSC) por tenencia de sustancias estupefacientes y otras dos por tenencia de armas blancas.

En el marco del operativo, la Ertzaintza ha procedido a la detención de un varón de 27 años por un presunto delito de tráfico de drogas por la posesión de drogas tras un registro corporal. Al acusado se le han incautado pequeñas cantidades de speed, MDMA, metanfetamina y marihuana.

Asimismo, la Ertzaintza ha abierto diligencias en calidad de investigado contra otro varón de 32 años, por un delito contra la salud pública.

Según ha explicado Seguridad, estas intervenciones son fruto de las tareas preventivas que realiza la Ertzaintza en el marco del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Trafico de Drogas en los entornos del ocio nocturno.