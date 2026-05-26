PNV de Bizkaia denuncia las pintadas contra la Ertzaintza en el batzoki de Cruces y a quienes "miran hacia otro lado"

Pintadas en contra de la ertzaintza en el batzoki de Cruces - CUENTA EN X DE AMAIA DEL CAMPO

BILBAO 26 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Bizkaia ha denunciado las pintadas contra la Ertzaintza en el batzoki del barrio de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia) y a quienes "miran hacia otro lado". En su opinión, "hay grupos que han decidido utilizar a la Ertzaintza como instrumento principal de su estrategia política".

El batzoki de Cruces ha amanecido este martes con su fachada pintada con mensajes en los que puede leerse mensajes como 'Zipaios', 'Zipaios sionistas' o 'PNV, ata a tus perros'.

En un comunicado, la formación jeltzale ha calificado de "inaceptables" estos "insultos y amenazas" aparecidas en su sede de Cruces, ha censurado que "determinados grupos políticos" han decidido "utilizar a la Ertzaintza como instrumento principal de su estrategia política".

Según ha denunciado, estos grupos "ponen en duda permanentemente" la labor de la policías vascas, y, "al mismo tiempo, hacen dejación de sus responsabilidades de seguridad en los ayuntamientos en donde gobiernan".

El PNV de Bizkaia ha añadido que, "sobre todo, miran hacia otro lado cuando determinados grupos insultan, agreden o destrozan fachadas o mobiliario urbano". "Esta forma de actuar retrata a quien las comete, pero también y especialmente, a quien mira hacia otro lado", ha concluido.