La Ruta del Arte BBK expone junto a la Sala BBK en paneles obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao

BILBAO 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Ruta del Arte BBK expone junto a la Sala BBK, en la Gran Vía bilbaína y hasta el próximo día 12, en paneles, 38 obras de la colección del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Esta exposición itinerante seguirá en Barakaldo el día 13 para continuar por diversas localidades vizcaínas hasta llegar a Durango el 1 de diciembre.

Basada, por un lado, en la capacidad del arte para expresar visualmente relatos de todo tipo y, por otro, en la riqueza de las colecciones del museo, la nueva propuesta de La Ruta del Arte BBK ofrece un recorrido "heterogéneo y plural por el arte occidental con autores que a lo largo de la historia se han inspirado en fuentes literarias de diversa naturaleza y origen", según han informado sus impulsores.

De la Antigüedad griega y romana llegan los relatos de Tito Livio y Ovidio, respectivamente, sobre la noble Lucrecia y la princesa Europa, que inspiraron, en el siglo XVI, a uno de los protagonistas del Renacimiento alemán, Lucas Cranach el Viejo, y al flamenco Martin de Vos. Ambos eluden los aspectos más escabrosos del tema para pintar dos hermosos desnudos femeninos.

La fascinación romanticista por un tiempo pretérito llega también a través de las ruinas del templo de Apolo en Corinto, que Isabel Baquedano pintó tras un viaje a Grecia e Italia a finales de los años setenta del pasado siglo, o la evocación de un relieve asirio ceremonial en la obra de Idoia Montón después de que la artista visitara el Kurdistán en 2019.

LA BIBLIA

El libro más difundido de la historia, la Biblia, ocupa buena parte de la selección de esta edición, con representaciones de relatos y protagonistas del Antiguo y Nuevo Testamento: Eva, en el bello medallón cerámico (c. 1908) de Francisco Durrio; El arca de Noé (s. XIII) del románico catalán, Judit y Holofernes (c. 1605-1612) de Orazio Gentileschi o Sansón y Dalila (1887) de José Echenagusía.

En ocasiones, trascienden preocupaciones dinásticas, como sucede en Lot y sus hijas (c. 1628) también de Orazio Gentileschi; Capricho arquitectónico con Moisés salvado de las aguas (c. 1653-1655) de Francisco Gutiérrez Cabello o Sueño de Jacob (1982) de Mari Puri Herrero. Otras veces, interpretan pruebas de fe, como sucede en El sacrificio de Isaac (c. 1616) de Pedro Orrente y en Job y sus hijos (c. 1650) de Domenico Piola.

Junto a la Biblia, los relatos hagiográficos recogen personajes de gran notoriedad popular, como sucede con Santa Catalina de Alejandría, que representa a finales del siglo XVI Sofonisba Anguissola, y con San Sebastián que, cuatro siglos más tarde, abordó Andrés Nagel en un collage de estética pop.

También mujeres históricas, como Cleopatra o Juana de Arco, y contemporáneas, como la actriz Marilyn Monroe han alcanzado la categoría de mito, y ocupan así un lugar destacado en el imaginario colectivo y en las artes visuales.

LITERATURA

La literatura y los libretos han sido sobradamente contemplados por la pintura y, de este modo, se entiende el lienzo Tristán e Isolda (La muerte) (1910), en el que Rogelio de Egusquiza deja constacia de su admiración por la obra del compositor alemán Richard Wagner. A su vez, el pintor bilbaíno Anselmo Guinea se contagia en su 'Idilio en Arratia (1889)' del amable mundo que reflejan los célebres cuentos de su paisano Antonio Trueba.

Por último, la ruta recoge también historias de intimidad en las que las artistas exponen la complejidad del yo contemporáneo utilizando su propia imagen como soporte de fotografías y audiovisuales. Es el caso de Ana Laura Aláez y los dos fotogramas de su video Mariposas (2004) y de la fotografía 'Variation sur la même t'aime (1992)', de Itziar Okariz.

En esta sexta edición el lema "Historias" ha orientado la selección de 38 obras de diferentes artistas, épocas y técnicas -pintura, collage, acuarela, escultura, cartel, fotografía y video-, que ha sido comisariada por el conservador de Arte Antiguo del museo, José Luis Merino Gorospe.

LA RUTA DEL ARTE BBK

Desde 2020, La Ruta del Arte BBK Artearen Ibilbidea lleva la actividad de difusión y educación del museo más allá de su sede con los objetivos de fomentar la cultura artística y dar a conocer la riqueza de su patrimonio en espacios públicos.

Para ello, en cada edición se da forma a un nuevo dispositivo móvil compuesto por una serie de paneles que reproducen obras de la colección con gran fidelidad. Junto a las imágenes pueden leerse comentarios de cada obra en euskera y castellano, que también con la versión en inglés, se pueden descargar gratuitamente a través de un código QR.

Además, esta iniciativa ofrece un programa de mediación elaborado por María Victoria Antoñanzas y César Ochoa, del Departamento de Educación y Acción Cultural, que ofrece visitas comentadas para centros educativos y asociaciones culturales, y la atención a las consultas de las personas que se acerquen a ver la exposición.