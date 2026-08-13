Solo la playa de Toña ondea bandera roja en Bizkaia, aunque se recomienda baño con precaución en siete arenales

Archivo - Dos personas pasean en la playa - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera roja ondea este jueves en la playa vizcaína de Toña, por lo que el baño está prohibido, mientras que otros siete arenales del territorio tienen bandera amarilla y, por tanto, es preciso bañarse con precaución. Por el momento, no se registra presencia de medusas en el litoral de Bizkaia.

Según los datos facilitados por Cruz Roja, esta mañana solo una playa vizcaína exhibe bandera roja, la de Toña. La Arena, Las Arenas, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Laidatxu, Laga y San Antonio, por su parte, cuentan con bandera amarilla. En el resto de playas de Bizkaia hay bandera verde, que indica baño libre.

La temperatura del agua se sitúa en 23 grados, mientras que la temperatura del medio ambiente es de 27 grados. La bajamar será a las 11.32 horas y la pleamar a las 18.01 horas.