Un total de 945 aspirantes pasan a la siguiente fase del proceso de selección de la 35 promoción de la Ertzaintza

OPE de la Ertzaintza, en el BEC de Barakaldo - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 945 aspirantes (29%), de 3.188 presentados, continuarán en la siguiente fase del proceso de selección de la 35 promoción de la Ertzaintza tras las primeras pruebas realizadas en el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo el pasado 7 de febrero.

De las personas que han aprobado, 610 son hombres (65%) y 335 (35%)mujeres. Por territorios, el 13,33% de los aprobados son aspirantes alaveses, el 63,38 eran vizcaínos y el 18,41 proceden de Gipuzkoa, mientras que el 5% restante proceden de otras provincias del Estado.

Tanto en el caso de la procedencia territorial como en el de la perspectiva de género los porcentajes "son muy similares" a los que se registraban analizando estos parámetros en la lista de 3.188 personas aspirantes, según han señalado desde el Departamento vasco de Seguridad.

Las personas candidatas continuarán con el proceso de selección a partir del 7 de marzo, fecha en la que comenzarán las pruebas físicas. Las personas que superen esta etapa concurrirán a la entrevista personal. De esta fase del proceso saldrán las personas candidatas que formarán en Arkaute a partir septiembre de este año y que se incorporará al servicio en prácticas en la Ertzaintza en la primavera de 2027.

Esta OPE, convocada a finales de noviembre, cuenta con 150 plazas para agente de la Escala Básica de la Ertzaintza, que podrán ser ampliadas hasta las 473 plazas que no se lleguen a completar en la anterior convocatoria de la 6ª promoción conjunta de la Euskal Polizia.

Este proceso selectivo permitirá avanzar en el cumplimiento del Plan de Empleo de la Ertzaintza 2024-2028, cuyo objetivo es "lograr la cobertura de 8.000 puestos de trabajo en la Ertzaintza con el personal capacitado, así como mantener esa ocupación en el tiempo para la permanente mejora del servicio público".