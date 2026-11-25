Un vecino de Hernani estafa 3.500 euros a un padre de Murcia mediante el método del "hijo en apuros" - GUARDIA CIVIL

SAN SEBASTIÁN 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, a través de la CiberComandancia, ha esclarecido un delito de estafa cometido mediante la modalidad conocida como "hijo en apuros", en la que un padre, vecino de Murcia, fue engañado tras recibir un mensaje de WhatsApp de un número desconocido en el que su supuesto hijo le solicitaba con urgencia el envío de 3.500 euros. El investigado por este hecho es un vecino de la localidad guipuzcoana de Hernani.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la víctima, quien manifestó que había recibido un mensaje de WhatsApp procedente de un número que no tenía registrado entre sus contactos.

En la conversación, el interlocutor se hizo pasar por su hijo y manifestó que se encontraba ante un problema que le impedía utilizar su teléfono habitual, solicitándole con carácter urgente el envío de 3.500 euros. Convencido de que estaba hablando con su hijo, realizó una transferencia bancaria a la cuenta facilitada por el supuesto familiar.

Posteriormente, al comprobar que el interlocutor no era realmente su hijo, tuvo conocimiento de que había sido víctima de una estafa y procedió a poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, presentando una denuncia telemática a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

A partir de la denuncia, los agentes realizaron las correspondientes pesquisas sobre las comunicaciones mantenidas y la cuenta bancaria receptora de la transferencia. El análisis de los movimientos financieros permitió determinar que, tras recibir los 3.500 euros, los fondos fueron desviados posteriormente hacia una plataforma de criptomonedas, dificultando su trazabilidad y destino final.

Las investigaciones permitieron identificar al titular de la cuenta receptora y situar al investigado, vecino de Hernani, como presunto responsable de los hechos. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa, poniendo las diligencias practicadas a disposición de la autoridad judicial competente de San Sebastián.

La Guardia Civil recomienda adoptar una serie de medidas para evitar ser víctima de esta estafa como verificar siempre por una segunda vía de comunicación cualquier cambio de número de cuenta bancaria (llamada telefónica a un número conocido o incluso, contactar presencialmente si es posible).

También recomienda revisar cuidadosamente la dirección del remitente, incluso cuando el mensaje aparezca como legítimo, o establecer unos protocolos internos de verificación antes de autorizar pagos o transferencias.

La Guardia Civil, a través de la Sede Electrónica y de la CiberComandancia, facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos.