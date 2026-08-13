Vitoria ultima los trabajos de renovación del césped artificial de los campos de fútbol de Zaramaga y Adurtzabal

Campo de fútbol de Zaramaga - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación y sustitución del césped artificial en los campos municipales de Zaramaga y Adurtzabal de Vitoria-Gasteiz afrontan la recta final de los trabajos para poder estrenar la nueva superficie de última generación con el inicio de la temporada 2026-27.

Así lo ha informado en una nota el Ayuntamiento de la capital alavesa, quien ha señalado que el cambio de la gastada superficie de juego en ambos campos comenzó el pasado mes de junio y la empresa Fieldturf Poligras presentó en su oferta un plazo de ejecución de diez semanas.

Según ha trasladado, Zaramaga y Adurtzabal ya lucen su nuevo tapete y en las últimas jornadas los operarios han procedido a realizar la marcación de las diferentes líneas de los campos de fútbol 11 y fútbol 7, además de la instalación de los banquillos y los aspersores de riego con la perspectiva de poder estrenarlos en el comienzo de la nueva temporada.

El concejal de Modelo de ciudad y Urbanismo, Borja Rodríguez, ha explicado que, "una vez finalizadas las obras, tanto Adurtzabal como Zaramaga van a contar con un césped de última generación, compuesto por polietileno de alta densidad y combinando dos tonalidades de color verde, que le proporcionan una estética de césped recién cortado".

El Gobierno municipal adjudicó en junio las obras para la renovación del césped artificial en ambos campos municipales y que va a suponer una inversión global de 962.020,20 euros (IVA incluido) para dotar a ambos espacios de una moderna superficie de juego.

La inversión en Zaramaga asciende a 352.114,72 euros con los que, además del tapete, se ha aprovechado para colocar nuevas canaletas en el borde del campo, renovar el sistema de riego, revisar la base de asfalto, cambiar las porterías e instalar nuevos banquillos, y colocar nuevas redes de protección tras las porterías y en los campos de fútbol 7.

Para modernizar Adurtzabal se van a destinar 609.905,42 euros en una intervención que suponen la instalación de la superficie de juego y también la reposición de canaletas, sustitución de los cañones de riego, ejecución de nuevo asfalto, cambio de porterías, recolocación de banquillos existentes e instalación de protecciones y nuevas redes de protección en el fondo norte.

La principal novedad del césped de Adurtzabal y Zaramaga es su instalación sobre una base elástica prefabricada, en lugar de los rellenos habituales de caucho o arena y que, además, mejora las condiciones del césped, siendo más respetuoso con la sostenibilidad ambiental.

En este sentido, el Ayuntamiento ha añadido que, al carecer de esa arena o relleno elástico, no se genera un aumento de temperatura de la superficie del terreno de juego, se reducen de manera notable las tareas de mantenimiento y de abrasión sobre los jugadores que disputen los partidos en Zaramaga y Adurtzabal.

INVERSIÓN

La colocación del césped sobre una base elástica se ha aplicado también en la renovación de la superficie ya finalizada en el Campo 3 del recinto deportivo de Olaranbe.

Esta actuación conjunta en Olaranbe, Zaramaga y Adurtzabal, por valor global de 1,34 millones de euros, forma parte de la inversión de 3,6 millones financiada por el Departamento de Modelo de Ciudad con el objetivo de "modernizar la red de 21 campos de fútbol municipales y afianzar a Vitoria-Gasteiz como una ciudad referente en instalaciones deportivas".

Con ello, el Gobierno municipal da continuidad al calendario de inversiones para la mejora y renovación de los campos de fútbol municipales a lo largo de esta legislatura.

"Adquirimos el compromiso de intervenir en dos campos cada año para alcanzar la media docena de instalaciones renovadas en 2027. Esta legislatura ya se ha acometido la renovación de San Martín, el campo 3 de Olaranbe y ahora la modernización de Zaramaga y Adurtzabal", ha finalizado Rodríguez.