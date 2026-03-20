Cuatro detenidos por el robo de cableado eléctrico de cobre en un parque de Trujillo

Operación por robo de cableado de cobre en Trujillo (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en una actuación conjunta desarrollada con agentes de la Policía Local de Cáceres, han procedido a la detención de cuatro personas por su supuesta implicación en el robo de cableado de cobre procedente del sistema público de alumbrado del parque San Lázaro de Trujillo (Cáceres), valorado en 10.000 euros por el propio ayuntamiento de la localidad.

La investigación se inició el pasado mes de febrero por agentes de la Guardia Civil cuando, en el parque San Lázaro de la localidad, se detectó que varias arquetas habían sido forzadas y levantadas, procediendo a la sustracción de entre 400 y 500 metros de cableado eléctrico de cobre. Asimismo, los autores ocasionaron daños en el vallado perimetral del parque para poder acceder al interior y cometer el robo.

En las primeras actuaciones de investigación, la Guardia Civil ya identificó a cinco personas en las inmediaciones del lugar del robo, cerca de un vehículo que había quedado atascado en la zona.

Posteriormente, agentes de la Policía Local de Cáceres, en colaboración con la Policía Nacional, llevaron a cabo una intervención conjunta en un domicilio de Cáceres, donde sorprendieron a cinco personas mientras pelaban cableado de cobre con herramientas.

En el lugar se localizaron numerosos metros de cable eléctrico de gran sección parcialmente manipulados, presuntamente destinados a su posterior venta, según ha informado este viernes la Guardia Civil en un comunicado.

Las personas identificadas en esta intervención "resultaron ser las mismas" que habían sido identificadas previamente en Trujillo, "la misma noche del robo", señala el comunicado, mientras que el cableado intervenido, con un peso total de 83 kilos, fue reconocido como el sustraído, procediéndose a su devolución al ayuntamiento trujillano.

En el marco de la operación, agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Cáceres detuvieron este pasado jueves a uno de los supuestos implicados. Además, durante su identificación, se le intervino una tableta de hachís de aproximadamente 70 gramos, por lo que también fue detenido como supuesto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

A la detención realizada este pasado jueves, se suma la detención previa de otras tres personas, todas ellas de entre 16 y 45 años, por su supuesta implicación en el delito de robo con fuerza que venía siendo investigado.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.