Detenido a la altura de Navalmoral de la Mata un hombre que portaba 300 dosis de 'cocaína rosa'

Sustancias intervenidas en Navalmoral de la Mata - GUARDIA CIVIL

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre que circulaba a la altura de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata transportando en su vehículo 300 dosis de una mezcla de ketamina y MDMA, comúnmente conocida como 'tusi' o 'cocaína rosa'.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este pasado lunes, 13 de abril, en el marco de un control de seguridad ciudadana, establecido en Navalmoral de la Mata, en el que los agentes de la Guardia Civil observaron a un individuo que "descendió apresuradamente de un vehículo", lo cual levantó sus sospechas.

Por este motivo, los agentes que procedieron a la identificación de este hombre, y tras realizar las comprobaciones oportunas, se pudo constatar que se trataba de un varón con domicilio en Madrid, quien manifestó a los agentes que se encontraba desplazándose desde dicha comunidad autónoma.

Durante la identificación, los agentes detectaron que el hombre ocultaba en una de sus manos un pequeño envoltorio, por lo que la inspeccionaron, y comprobando que en su interior contenía una sustancia en polvo de color rosa, respecto de la que el propio identificado manifestó que se trataba de MDMA mezclada con ketamina, sustancia estupefaciente conocida comúnmente como 'tusi' o 'cocaína rosa'.

Ante estos indicios, los agentes realizaron un registro más exhaustivo de sus pertenencias, en el que localizaron ocultos en su ropa interior varios envoltorios similares al inicialmente intervenido, todos ellos con la misma sustancia, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Como resultado de la actuación, fueron aprehendidas nueve bolsitas dosificadas, con un peso aproximado de un gramo cada una, así como otra bolsa con unos 10 gramos adicionales, que suman en total algo más de 20 gramos de esta sustancia, que suponen unas 300 dosis aproximadamente.

Por todo ello, el individuo fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas, y fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de dispositivos preventivos forman parte de su labor diaria para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir el tráfico y consumo de sustancias estupefacientes, especialmente en zonas de ocio y en las vías de acceso a las localidades.