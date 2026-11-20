Efectos intervenidos - POLICÍA NACIONAL/GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarrollado una actuación conjunta que ha permitido la detención de un joven de 29 años en Cáceres tras protagonizar una peligrosa huida por la autovía A-66, en la que circuló en sentido contrario y transportar en el vehículo algo más de un kilo de hachís.

El conductor fue detenido por los presuntos delitos de conducción temeraria, desobediencia grave, resistencia a agentes de la autoridad, conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes y contra la salud pública, en concreto por tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de noviembre, cuando una patrulla de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil detectó un turismo circulando a 157 km/h, por la autovía A-66, cerca de Cáceres. Al recibir las indicaciones de los agentes para detenerse, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida, alcanzando velocidades superiores a los 200 km/h.

Durante varios kilómetros de seguimiento, el conductor realizó maniobras de "extrema peligrosidad". Así, en un tramo en obras, con limitación de velocidad a 40 km/h, atravesó los elementos provisionales de separación de ambas calzadas y circuló durante aproximadamente 1,5 kilómetros en sentido contrario.

Durante ese recorrido se cruzó con al menos tres vehículos, cuyos conductores tuvieron que realizar maniobras evasivas para evitar posibles colisiones frontales, han informado en una nota de prensa conjunta la Policía Nacional y la Guardia Civil.

AMPLIO DISPOSITIVO Y COORDINACIÓN POLICIAL

Ante la gravedad de los hechos, se estableció un amplio dispositivo en el que participaron numerosas patrullas de la Guardia Civil, cuya actuación estuvo dirigida y coordinada desde la Central 062.

La colaboración con la Policía Nacional y la Policía Local de Cáceres, resultó igualmente "decisiva" ya que, tras abandonar la autovía en dirección a Cáceres, y comunicar la dirección de huida, una patrulla de la Policía Nacional consiguió interceptar el turismo y detener a su conductor en una de las entradas a esta ciudad.

MÁS DE UN KILOGRAMO DE HACHÍS INTERVENIDO

En el interior del vehículo fueron localizados diez paquetes prensados con un total de 1.041 gramos de hachís, además de 445 euros en efectivo y otros efectos.

El conductor, de 29 años, fue detenido por los presuntos delitos de conducción temeraria, desobediencia grave y resistencia a agentes de la autoridad, así como por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas.

También se le atribuye un presunto delito de conducción bajo la influencia de sustancias estupefacientes, estando pendiente el resultado del análisis de saliva remitido al laboratorio.

Las diligencias instruidas, junto con la droga y el detenido, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres.