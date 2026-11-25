1137158.1.260.149.20261125111553 Archivo - Efectos recuperados con la detención de un hombre en Badajoz - POLICÍA NACIONAL - Archivo

BADAJOZ, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre de 61 años acusado del robo con fuerza en dos viviendas habitadas de Badajoz, y por el que buscan a otro de los autores, que perdió su DNI durante uno de los robos.

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos a través de sendas denuncias interpuestas en la Comisaría Provincial de Badajoz en octubre, en las que las víctimas narraban, como habrían accedido al interior de sus viviendas, encontrándose en ambos casos todas las estancias revueltas y robando varios efectos, entre joyas, móviles, escopetas y una colección de monedas.

Con esta información, el grupo de delitos patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Badajoz se hizo cargo de las investigaciones, y tras la realización de numerosas gestiones, llegaron a la plena identificación de los dos presuntos responsables del ilícito, de los que uno de ellos coincidía con la identidad del documento extraviado en una de las viviendas robadas.

Con toda la información necesaria, la madrugada del pasado 16 de noviembre, junto a la unidad UPR y la Unidad Aérea de Extremadura, realizaron dos registros simultáneos en dos viviendas de las calles Halcón y Alcornoque de Badajoz, con la preceptiva Autorización Judicial, según relata la Policía Nacional.

En una de las viviendas se localizó a uno de los investigados y diversos efectos sustraídos, por lo que fue detenido como presunto responsable de dos delitos de robo con fuerza en vivienda habitada.

El detenido es un hombre de 61 años, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, tras la instrucción del pertinente atestado, fue puesto a disposición judicial, quien determino su libertad con cargos.

Destaca la Policía Nacional que las investigaciones continúan abiertas, y se ha grabado una requisitoria policial a nivel nacional para localizar el segundo investigado.