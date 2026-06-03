Detenido un hombre por su presunta implicación en un robo con fuerza en un hotel de Madrigal de la Vera

Agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor de un delito de robo con fuerza cometido en un establecimiento hotelero, ubicado en la localidad cacereña de Madrigal de la Vera.

La investigación se inició tras denunciarse la supuesta comisión del robo en el establecimiento. Los autores habrían accedido al interior tras forzar la persiana metálica de cierre, causando daños para franquear la entrada, según ha expuesto la Guardia Civil en un comunicado.

Una vez dentro, sustrajeron diversos efectos electrónicos, la caja registradora e incluso el recipiente destinado a las propinas, todo ello valorado en algo más de 3.000 euros.

En el transcurso de la investigación, los agentes realizaron diferentes gestiones, obteniendo información sobre los sospechosos que los ubicaba en el interior del local durante la franja horaria en la que se produjo el robo.

Las pesquisas permitieron, además, obtener información acerca de un vehículo avistado en un camino aislado del término municipal de Madrigal de la Vera (Cáceres), ocupado por dos varones, localizándose después diversa documentación esparcida en las inmediaciones. Tras ser analizada por los investigadores, se comprobó que pertenecía al establecimiento perjudicado.

A partir de esta información, y con la colaboración de distintas Policías Locales, se logró localizar un vehículo que coincidía con las características aportadas, identificando así al titular del mismo, una persona con antecedentes por hechos de similar naturaleza al investigado.

Tras diversas gestiones para determinar su paradero, los agentes de la Guardia Civil le localizaron en la localidad de Talavera de la Reina (Toledo), donde se desplazaron para proceder a su detención como supuesto autor del delito de robo con fuerza.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y a la Adscripción Permanente de la Fiscalía de Plasencia (Cáceres).