Detenido en Villafranca de los Barros con 18 papelinas de cocaína y heroína dispuestas para su venta

Papelinas y dinero intervenido - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de la localidad pacense de Villafranca de los Barros, con un amplio historial delictivo, como presunto autor de un delito contra la salud pública al estar en posesión de 18 papelinas de cocaína y heroína dispuestas para su venta.

La actuación tuvo lugar a principios de este mes, dentro de los servicios establecidos de vigilancia y prevención de la seguridad ciudadana, cuando agentes de la Guardia Civil interceptaron un vehículo en actitud sospechosa en las proximidades de una nave ubicada en el Polígono Industrial 'La Cholaica'.

Identificado su conductor y único ocupante se llevó a cabo el registro superficial tanto del individuo como del turismo, hallando entre sus pertenencias un total de 18 papelinas de una mezcla de cocaína y heroína, las cuales se encontraban ya dosificadas y listas para su venta inmediata en el mercado ilícito.

Asimismo, se intervinieron útiles necesarios para el consumo de sustancias estupefacientes (tres tubos de papel de aluminio impregnados de las mismas sustancias tóxicas), junto con 30 euros en efectivo fraccionados en diversos billetes, cuyo origen presumiblemente guarda relación con las transacciones previas de la venta de la droga, ha destacado la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante las evidencias delictivas, los agentes procedieron a su detención inmediata, trasladándole a dependencias oficiales para la instrucción de las correspondientes diligencias por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Las diligencias, junto al detenido, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros.