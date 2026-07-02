Dos detenidos acusados de varios robos en la provincia de Cáceres por el método del 'abrazo cariñoso'

Persona detenida con agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de a Guardia Civil han detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de varios robos cometidos mediante el conocido como método del 'abrazo cariñoso' en localidades de la provincia de Cáceres.

La Guardia Civil inició una investigación después de detectarse varios robos de estas características, que habían generado una "notable preocupación" entre vecinos de distintas localidades de la provincia de Cáceres.

En todos los robos se repetía un mismo patrón de actuación, en el que una mujer se aproximaba a personas de edad avanzada con una actitud cercana y afectuosa, tratando de ganarse su confianza para, aprovechando un momento de distracción y el contacto físico, sustraer las joyas u otros objetos de valor que portaban, abandonando posteriormente el lugar en un vehículo, conducido por un hombre, antes de que las víctimas advirtieran lo sucedido, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Ante la reiteración de estos hechos, la Guardia Civil estableció un dispositivo específico de investigación para localizar a los autores, hasta que este pasado lunes, los agentes los identificaron cuando circulaban en un vehículo por la localidad de Alcuéscar.

La mujer ha sido detenida por su presunta implicación en los hechos delictivos investigados, mientras que el hombre fue detenido por encontrarse en situación irregular en territorio español.

DELITOS EN VARIOS PUNTOS DEL PAÍS

Así, señala la Guardia Civil que a la mujer se le atribuyen, hasta el momento, al menos dos hechos delictivos cometidos mediante el método del 'abrazo cariñoso' en las localidades cacereñas de Malpartida de Cáceres y Coria.

Asimismo, gracias a la cooperación policial, se ha podido conocer su presunta implicación en otros hechos similares cometidos en las provincias de Salamanca, Valladolid y Valencia.

La detenida, de 31 años, cuenta con numerosos antecedentes por hechos delictivos cometidos mediante este método en distintos puntos del territorio nacional, y tenía en vigor varios señalamientos judiciales de averiguación de domicilio y paradero.

Del mismo modo, junto a la mujer fue detenido también un hombre por encontrarse en situación irregular en territorio español, por lo que fue puesto a disposición de la Policía Nacional para la tramitación del correspondiente expediente administrativo.

Paralelamente, la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar su posible implicación en los hechos delictivos relacionados con el método del "abrazo cariñoso".

Una vez recabados los indicios y pruebas que vinculan a la mujer con los hechos investigados, el pasado 30 de junio, fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente en Cáceres, que decretó su ingreso en prisión provisional.

La Guardia Civil considera que los detenidos podrían formar parte de una organización criminal con capacidad de actuación en distintos puntos del territorio nacional, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer otros hechos delictivos cometidos mediante el denominado método del "abrazo cariñoso", en la provincia de Cáceres, así como para identificar y detener a otros implicados.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recomienda extremar las precauciones ante el acercamiento de desconocidos que intenten establecer un contacto físico inesperado o excesivamente afectuoso, especialmente cuando las potenciales víctimas sean personas de edad avanzada, y ante cualquier sospecha, aconseja comunicarlo de inmediato a la Guardia Civil a través del teléfono 062.