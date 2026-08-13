La Guardia Civil busca al autor de un atraco a una sucursal bancaria en Tiétar (Cáceres)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de espaldas. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÁCERES, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha iniciado una investigación para encontrar al autor de un atraco cometido este jueves, 13 de agosto, pasadas las 10,00 horas, en una sucursal bancaria de la localidad cacereña de Tiétar.

Según la Guardia Civil, una persona habría accedido al interior de la entidad y sustraído una cantidad de dinero, sin que se hayan producido heridos como consecuencia del incidente.

La Guardia Civil trata de esclarecer lo ocurrido, identificar y localizar al presunto responsable de los hechos.