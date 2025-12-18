La Guardia Civil investiga los robos en las oficinas de Correos de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía

Archivo - Voto por correo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga los robos cometidos esta pasada noche en las oficinas de Correos de las localidades pacenses de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía, donde han forzado las cajas fuertes.

Hasta el momento, según precisan fuentes de la Guardia Civil, se desconoce lo sustraído y se han iniciado las investigaciones necesarias para tratar de esclarecer los hechos.

Cabe señalar que el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, ha advertido este jueves que existe una "estrategia absolutamente organizada" para robar votos por correo tras conocer estos robos.

Según el 'popular', durante esta pasada noche se han llevado las papeletas depositadas en la oficina de Correos de Fuente de Cantos, así como han intentado lo mismo en las de Torremejía y Santa Amalia.