Guardiola pide votar "masivamente" el domingo para defender la democracia tras el robo de votos por correo

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha pedido a los extremeños que acudan a votar "masivamente" el domingo en defensa de la democracia y de la libertad, ha dicho, después de que la Guardia Civil haya abierto una investigación sobre los robos en las oficinas de Correos de tres localidades extremeñas.

En una de estas localidades, Fuente de Cantos, se habrían llevado los votos por correo, y en las otras dos, según ha denunciado este jueves el secretario general del partido, Abel Bautista, no lo hicieron porque las papeletas ya habían sido trasladadas a otra oficina.

"Esta noche han asaltado la oficina de Correos de Fuente de Cantos. Han robado los votos. Votos de ciudadanos de Fuente de Cantos de Bienvenida y de Calzadilla de los Barros", asegura Guardiola en el arranque de un video publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Unos votos, añade, que "nunca van a llegar a las urnas", lamenta la presidenta extremeña, que exclama que "están robando nuestra democracia delante de nuestros ojos" a falta de tres días de unas elecciones "decisivas" que en las que "alguien quiere que los extremeños no tengamos derecho a decidir".

Guardiola ha recordado además que este pasado miércoles ya advirtió el PP que "algo también bochornoso", en el sentido de que "muchos ciudadanos que solicitaron el voto por correo no recibieron la papeleta del Partido Popular".

Ante esta situación, ha asegurado que "alguien está dinamitando los cimientos de nuestra libertad; nos quieren silenciar; quieren elegir por nosotros; quieren robarnos nuestro futuro", ha señalado Guardiola, que ha asegurado que no va a quedarse "callada mientras pisotean los derechos del pueblo extremeño". "No lo vamos a permitir. ¡Basta ya!", ha remarcado.

Tras ello, ha señalado que este domingo, día de las elecciones, los extremeños tienen la respuesta en sus manos. "Este domingo somos nosotros quienes decidimos", y por ello les ha pedido que voten "masivamente, que las urnas se llenen de dignidad" y que su voz sea "tan atronadora que nadie pueda silenciarla".

El domingo, ha insistido, se defiende "más que un voto", se defiende la libertad, el futuro y la democracia. "Que vote cada uno al partido que quiera votar, pero que ejerza en libertad su derecho a voto, que no nos roben nuestro futuro", ha concluido.