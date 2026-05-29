Incautadas 600 prendas falsificadas y 66 dosis de marihuana, hachís, anfetaminas y 'speed' en Cáceres

Archivo - La Agencia Tributaria, Policía Nacional y Policía Local de Cáceres organizan dispositivos de vigilancia en Cáceres los días 30 de abril y 7 de mayo para detectar la tenencia y tráfico de drogas, tabaco y objetos de contrabando. - MINISTERIO DE HACIENDA - Archivo

CÁCERES, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Una operación conjunta de la Agencia Tributaria, Policía Nacional y Policía Local de Cáceres ha permitido la incautación de 600 prendas presuntamente falsificadas y 52 dosis de marihuana y hachís, 14 pastillas de anfetaminas y cinco dosis de polvo de 'speed'.

Además, 24 personas han sido propuestas para sanción por diversas infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, como consumo de drogas y alcohol en vía pública, tenencia de armas blancas y contrabando de tabaco. También se han intervenido 8.000 euros procedentes, presuntamente, del menudeo de droga, según ha informado el Ministerio de Hacienda en un comunicado.

En la operación ha participado funcionario de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Extremadura, junto con las Brigadas Provinciales de Seguridad Ciudadana y Policía Judicial (Grupo de estupefacientes) de la Policía Nacional de Cáceres y la Policía Local de Cáceres.

La mercancía se ha incautado en dos dispositivos de vigilancia, control y seguimiento que se desplegaron en los principales acceso a la ciudad de Cáceres los pasados días 30 de abril 7 de mayo, con motivo de la celebración de dos festivales musicales y con el objetivo de detectar la tenencia y tráfico de drogas y sustancias estupefacientes, tabaco y otros productos objeto de contrabando, y la realización de controles de alcoholemia y consumo de drogas, en los usuarios de los vehículos que circulaban por las vías públicas.

El Ministerio de Hacienda detalla que, durante la explotación de las dos actuaciones, 24 personas han sido investigadas por diversas infracciones como consumo de drogas y alcohol en vía pública, tenencia de armas blancas y contrabando de tabaco.

Además, se han intervenido cautelarmente las 600 prendas (camisetas y zapatillas) que, presuntamente, vulneran los derechos de la propiedad industrial de sus titulares. Las personas relacionadas con estas prendas se dieron a la fuga abandonando los géneros aprehendidos cautelarmente.

También se han incautado 52 dosis de marihuana y hachís, 14 dosis de pastillas de anfetaminas, cinco dosis de polvo de 'speed' y 8.000 euros en efectivo procedentes, presuntamente, del menudeo de drogas.

La actuación tuvo como resultado la realización de nueve actas de infracciones administrativas por tenencia o consumo de drogas y estupefacientes en vía pública, cuatro actas de infracciones administrativas por tenencia de armas blancas, un acta por infracción administrativa de contrabando de tabaco, cinco infracciones administrativas por pruebas positivas de detección de consumo de drogas en conductores de vehículos y una infracción administrativa por prueba positiva de detección de consumo de alcohol en conductor de vehículo.